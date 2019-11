CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN MONTAGNAPORDENONE «Il corretto funzionamento della diga di Ravedis a Montereale è stato di fondamentale importanza per la gestione della situazione di crisi»: lo ha affermato il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, in chiusura dell'allerta rossa sul Friuli Occidentale. «Sicuramente - ha proseguito - l'ottimale svasamento portato avanti con i colleghi del Veneto si è rivelato vincente e ha prodotto risultati positivi per scongiurare gravi problemi alla pianura pordenonese. È stata un'esperienza importante di cui...