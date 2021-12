POLEMICA SULLE TASSE

PORDENONE Il giorno dopo il Consiglio che ha visto la prima incrinatura nella maggioranza, nessun passo indietro, anzi. Forza Italia, in particolare, ribadisce la sua contrarietà all'aumento dell'Irpef e alza i toni: se la capogruppo Mara Piccin aveva parlato di «contrarietà nel merito e nel metodo», il capogruppo in consiglio regionale Giuseppe Nicoli va giù ancora più duro e la definisce «un'operazione vergognosa». Sull'altro fronte, FdI conferma il suo appoggio al sindaco e attacca gli alleati.

TENSIONE

La distanza delle posizioni era apparsa chiara nel corso del dibattito: da una parte gli interventi di diversi consiglieri di Pordenone Cambia e FdI a supporto della manovra, dall'altra il silenzio di Lega e FI. E le dichiarazioni del sindaco Ciriani, che si è assunto la responsabilità della decisione, non sono bastate a superare le divergenze. Che sono emerse in tutta la loro evidenza al momento delle dichiarazioni di voto e sono culminate nella tensione fra il primo cittadino e il presidente Pietro Tropeano (Forza Italia-Udc-Pordenone Civica) sulle modalità della mancata partecipazione al voto di quest'ultimo. A dividere la maggioranza non c'è solamente l'aumento dell'Irpef in sé, ma anche la mancata condivisione del percorso: «Come Lega sottolinea Simone Polesello -, abbiamo sempre fatto del dialogo con i nostri alleati un punto cardine. Dialogo che, nostro malgrado, è venuto a mancare in questa importante, fondamentale occasione. È una decisione che avrebbe dovuto richiedere una fase di dibattito, di approfondimento e di eventuale condivisione. Ci auguriamo che nel futuro il cambio di passo sia tangibile e possa tenere in considerazione, da subito, tutte le forze di maggioranza». Sulla stessa linea la capogruppo di Forza Italia Mara Piccin: «Il gruppo si è detto contrario sin da quando si è affacciata l'ipotesi di portare l'addizionale comunale Irpef al 6 per mille. Non siamo stati coinvolti preventivamente su questa decisione: un prendere o lasciare giustificato dall'aumento della bolletta energetica, dalla necessità di sostenere le associazioni e gli oneri per il personale Pnrr e da altre voci, pena il paventato peggioramento dei servizi o l'innalzamento delle tariffe. Avremmo dovuto discuterne con più calma».

IN REGIONE

E lo scontro si sposta anche a livello regionale, diventando un botta e risposta fra FdI e FI: il gruppo consiliare di FdI parla di «scelta ponderata, unica soluzione per garantire i servizi essenziali e lo stile di vita che ci vede sempre nei primi posti delle classifiche nazionali». E attacca gli alleati: «Non si spiega l'atteggiamento di Lega e Forza Italia, che esce dagli schemi dei rapporti di maggioranza così come viene chiesto di rispettarli in altre sedi e in altre materie. Chiediamo di abbassare le aliquote negli altri Comuni nei quali amministriamo insieme». Ribatte il capogruppo in Regione di Forza Italia Nicoli: «Consiglierei a FdI di iniziare a vagliare la razionalizzazione delle spese a Pordenone, puntando a una gestione più oculata delle risorse, e a prestare attenzione all'ambiente. Non si preoccupi dei Comuni ben governati dagli alleati, ma rimanga sulla questione Pordenone, che ha degli aspetti a dir poco singolari. FdI ascolti i consigli dei suoi alleati, Forza Italia e Lega, non coinvolti a Pordenone nella decisione di triplicare l'addizionale comunale Irpef: questo mancato coinvolgimento significa uscire dagli schemi della coalizione, non le conseguenze che ne sono derivate in consiglio comunale».

Lara Zani

