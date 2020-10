IN GIUNTA

PORDENONE Nuovi stalli a pagamento in via De Paoli e in via Fratelli Bandiera. A fronte di una convenzione di lottizzazione stipulata nel 1998, in sede di rilascio del titolo edilizio relativo alla costruzione del condominio Santin in via Fratelli Bandiera, si è infatti resa disponibile una nuova area, interna al ring, sulla quale poter istituire nuovi parcheggi a pagamento, in una posizione che l'amministrazione ha giudicato ottimale per dare risposta alla carenza di parcheggi in area centrale. Vi saranno dunque istituiti tredici stalli a pagamento, con la tariffa di 1,20 euro all'ora. Sulla bretella di collegamento tra via Oberdan e via De Paoli e nella parte finale di via De Paoli è già prevista la sosta a pagamento. Si è dunque ritenuto utile, anche per ovviare alla carenza di sosta in strada, sfruttare la presenza degli emettitori di ticket parcheggio esistenti, procedendo al completamento dell'istituzione della sosta a pagamento nella porzione di via De Paoli compresa tra questi due tratti. In questo caso i nuovi stalli saranno otto, sempre con tariffa oraria di 1,20 euro.

CENTRO ANZIANI TORRE

Prorogato fino alla fine del 2027 il contratto di comodato con l'Asp Umberto I, per la sola porzione dell'edificio da destinare a Centro diurno. A seguito dell'emergenza Covid, infatti, è stato chiuso il Centro diurno anziani a presso Casa Serena e deve essere ora riaperto in un'altra struttura. Per riattivarlo quanto prima il Comune ha stabilito, in accordo con l'Asp, di localizzarlo appunto nel Centro anziani di Torre. Azioni legali. Richiesta danni al Comune per 622,82 euro da parte di un cittadino, a causa della caduta di un ramo da un albero sull'autovettura di proprietà, parcheggiata lungo via Mazzini. La Giunta ha inoltre deliberato di resistere in giudizio e costituirsi nel ricorso al Tribunale di Trieste presentato contro il Comune e contro il Ministero dell'Interno da quattro cittadine per il riconoscimento della cittadinanza italiana. Si tratta di una vicenda che va avanti da parecchio tempo.

l.z.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA