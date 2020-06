IN GIUNTA

PORDENONE Nessuna delega sfilata agli assessori della Lega e nessun riequilibrio dei pesi fra i partiti di maggioranza. Il vicesindaco Eligio Grizzo respinge la tesi di Nicola Conficoni (Pd) che dietro ai ritocchi nelle competenze legge una mortificazione degli esponenti del Carroccio. La Lega, insomma, c'è e lavora, in posizioni chiave come quella delle politiche sociali. E scalda i motori in vista della prossima tornata elettorale. La spiegazione delle modifiche in Giunta è insomma tutta tecnica, come aveva detto anche il sindaco Alessandro Ciriani, e prende sostanzialmente le mosse dal pensionamento del segretario generale Primo Perosa.

L'ASSESSORE

Fino alla fine del mese di gennaio 2020 - spiega l'assessore - le mie deleghe erano legate semplicemente al governo del personale, in quanto il segretario Perosa era il dirigente dell'Ufficio del personale, per il quale ero assessore di riferimento. Ho lavorato con il segretario generale Perosa in maniera ottimale e lo ringrazio: abbiamo gestito la situazione del personale in maniera egregia, come dimostrano le poche conflittualità verificatesi nel corso degli anni fra il 2016 e il 2020 e i vantaggi delle progressioni pianificate e attuate per il personale dipendente. A cambiare le cose è arrivata appunto la pensione per il segretario Perosa, a partire dall'inizio di marzo, che per giunta è coincisa più o meno con l'inizio dell'emergenza Covid-19. Di qui la decisione, assieme al primo cittadino e all'assessore Mariacristina Burgnich, di ripensare l'organizzazione delle deleghe: Abbiamo individuato così, per affinità, il nuovo dirigente del Personale nella dottoressa Sabrina Paolatto. Anche qui, la vicinanza degli uffici semplifica il lavoro, e così la delega al Personale è stata affidata all'assessore Burgnich. Insomma, nessuna delega sfilata agli assessori della Lega - ribadisce Grizzo -, tanto più se si pesano gli impegni derivanti dalla delega ai Servizi sociali nella fase difficile della pandemia, durante la quale non è stato facile governare le attività.

L'ACCORDO

Insomma, di comune accordo fra assessori della Lega e sindaco abbiamo calibrato le deleghe e questa modalità flessibile non ha creato alcun scossone fra i partiti. La Lega è sempre operativa, attiva ed è in prima linea soprattutto con deleghe come quelle del vicesindaco. Tutto da vedere, poi, anche il vantaggio che dalla ricalibratura delle deleghe deriverebbe a un'altra delle componenti della maggioranza di centrodestra, Fratelli d'Italia: Da parte nostra - sottolinea ancora il vicesindaco -, come Lega non badiamo solo all'immagine, ma anche alle particolari attività a favore dei cittadini che nasceranno dal fatto che la parte informatica del Comune sarà migliorata a vantaggio di tutti. Insomma - conclude -, i cittadini di Pordenone sanno bene a chi dare credibilità e riconoscenza per capacità professionalità e intuizione e identificano il movimento della Lega pordenonese sempre attiva nei consiglieri Simone Polesello e Samantha Miot e nell'assessore Stefania Boltin, che mantiene deleghe importanti. La Lega sembra silente ma silente non è, e lo dimostrerà alle prossime lezioni.

Lara Zani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA