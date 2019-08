CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN GIUNTAPORDENONE Il Pordenone tiene le mani sul centro De Marchi. Il Comune, infatti, ha rinnovato la convenzione con la società di Mauro Lovisa. Allontanati i timori legati all'interesse per il centro comunale manifestati da altri grandi club. Sono stati elargiti anche contributi straordinari per 21mila euro a quattro associazioni per l'organizzazione di iniziative e per l'acquisto di attrezzature. la giunta ha stabilito di assegnare 4mila euro all'associazione provinciale Amici del cuore Domenico Zanuttini per il IXX Festival...