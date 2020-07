In Friuli Venezia Giulia, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati quattro nuovi casi di positività al Coronavirus. E due di questi sono stati rintracciati in provincia di Pordenone, precisamente a San Quirino. Il comune dei Templari vede così salire a quattro i cittadini positivi. Si tratta di un intero nucleo familiare convivente, testato integralmente dopo il primo caso. Si trattava, alcuni giorni fa, di un paziente lievemente sintomatico: da lì è partito il contagio. L'Azienda sanitaria ha definito il caso «normale» e non ha espresso preoccupazione per il contenimento dell'infezione. Le persone sottoposte al tampone, infatti, erano già state messe in isolamento preventivo dopo la positività del primo cittadino sanquirinese. Gli altri due cittadini positivi sono stati registrati in provincia di Udine e in provincia di Gorizia.

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) sono 107 (due più di martedì). Nessun paziente è in cura in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti sono soltanto sei in tutta la regione. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Nella giornata di ieri sono stati rilevati quattro nuovi casi di Covid-19, quindi

analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia le

persone risultate positive al virus sono 3.312: 1.393 a Trieste, 998 a Udine, 704 a Pordenone e 217 a Gorizia.

I totalmente guariti sono 2.860, i clinicamente guariti sono 51 e le persone in isolamento domiciliare sono 50. I deceduti dall'inizio dell'emergenza su scala regionale sono 196

a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

