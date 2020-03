In Friuli Venezia Giulia la velocità del contagio è più che raddoppiata rispetto ai dati forniti domenica dal vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi. Ieri, infatti, i pazienti che sono risultati positivi al tampone e che quindi hanno contratto il Coronavirus sono saliti a quota 93, su un totale di 1.344 tamponi effettuati.

Diciannove di queste persone sono ricoverate in ospedale, (10 a Trieste e 6 a Udine) di cui 3 si trovavano, prima della morte del paziente pordenonese in terapia intensiva (2 a Udine e 1 a Pordenone). Attualmente sono in corso ulteriori 234

analisi.

Sono 36 quindi le nuove positività accertate rispetto a domenica e registrate dal Sistema sanitario regionale nelle ultime 24 ore di monitoraggio.

Ad aggiornare sulla situazione è la Regione attraverso il

vicepresidente con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, dalla sede della Protezione Civile a Palmanova.

Le positività sono così territorialmente suddivise: 53 i casi a Trieste, 26 quelli di Udine, 10 a Gorizia e 4 a Pordenone. Due i decessi riscontrati sino a oggi. Desta preoccupazione la situazione che si è verificata nella casa di riposo di Martignacco, in provincia di Udine, dove un'operatrice sanitaria è risultata positiva. Sono in corso i controlli sul resto degli ospiti e del personale della struttura.

