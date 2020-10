IL BOLLETTINO

PORDENONE Altri contagi nelle scuole del Pordenonese (a Sacile e a Bagnarola di Sesto al Reghena), un caso a Flaibano (Ud) e il rischio di un focolaio in un liceo di Trieste, dove 95 persone sono finite in quarantena dopo la positività di un docente. Intanto in Fvg il contagio rallenta leggermente (51 casi su 3.900 tamponi) ma salgono da due a cinque le Terapie intensive. Stabili i ricoveri in generale, dal momento che si è trattato di trasferimenti e non di nuovi ingressi. L'indice Rt della regione è a quota uno.

TRA I BANCHI

Due nuovi studenti positivo al Marchesini di Sacile e una bimba contagiata alla scuola elementare di Bagnarola, frazione di Sesto al Reghena. Sono questi gli ultimi dati relativi alla presenza del virus nelle scuole del Pordenonese. Preoccupa di più il caso di Sacile, dal momento che i contagi sono nella stessa classe del primo. Il Dipartimento di prevenzione è al lavoro ma la scuola resta aperta. Stessa procedura di routine a Bagnarola, dove sono stati messi in quarantena solamente i tre alunni più vicini alla bimba positiva. Non si tratta comunque di casi sintomatici. Uscendo dalla provincia, sono stati messi in quarantena fiduciaria 74 alunni e 21 docenti del Liceo scientifico statale France Preeren di Trieste a seguito della scoperta di un caso di positività nel corpo docente. Alunni e insegnanti sono ora sottoposti a tampone e fino all'esito sono in isolamento fiduciario. Un caso anche alla scuola elementare di Flaibano (Ud), dove ad essere risultata positiva è stata una bambina.

IL RESOCONTO

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 848. Cinque pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 17 sono ricoverati in altri reparti. Nessun nuovo decesso è stato registrato (353). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Ieri sono stati rilevati 51 nuovi contagi, dato in lieve calo rispetto a quello di venerdì; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.840: 1.636 a Trieste, 1.626 a Udine, 1.085 a Pordenone e 473 a Gorizia, alle quali si aggiungono 20 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.639, i clinicamente guariti sono 20 e le persone in isolamento 806. I deceduti sono 198 a Trieste, 77 a Udine, 70 a Pordenone e 8 a Gorizia.

