Sono stati otto, ieri, i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia.

Il conto sale quindi a 22 pazienti risultati positivi al doppio tampone previsto dal protocollo del sistema sanitario regionale. In due soli casi si è provveduto al ricovero in ospedale, resosi necessario per monitorare le condizioni di salute del sacerdote e docente del seminario di Pagnacco (ricoverato al Santa Maria della Misericordia, ma non in pericolo di vita) e il consigliere regionale Igor Gabrovec, trattenuto in osservazione al Maggiore di Trieste. Tutti gli altri cittadini che sono risultati positivi al Coronavirus sono in isolamento domiciliare.

I casi riscontrati in totale sono suddivisi geograficamente 12 a Udine, 4 a Gorizia, 6 a Trieste. Tutti sono stati presi in carico dal sistema sanitario regionale.

Sono 372 i tamponi effettuati. Oltre 200 le persone sottoposte alla misura dell'isolamento domiciliare.

Ieri il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi, ha incontrato i vertici delle Aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia. Sul tavolo c'era il piano per il potenziamento dei reparti di Terapia intensiva: «Abbiamo confermato l'intenzione di riservare sette posti letto ad un eventuale aumento dei pazienti affetti da Coronavirus e bisognosi di cure intensive - ha spiegato Riccardi -: si tratterà di spazi riservati e separati rispetto a quelli dedicati ai pazienti con sintomi e patologie comuni. Infine da registrare anche il caso legato al treno regionale 2450, che ieri era partito da Venezia ed era diretto a Trieste. A Udine è stato fermato perché il Nue 112 è stato raggiunto da una chiamata d'emergenza: a bordo del convoglio, una donna 50enne proveniente da Lodi, in precedenza aveva accusato un malore. È stata trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine e ora si trova in isolamento in Infettivologia. Si attende l'esito del doppio tampone.

Intanto l'intero convoglio è stato fatto sanificare e non è più ripartito alla volta di Trieste. I passeggeri che si trovavano vicino alla donna vivono ore d'apprensione.

