Si allarga, ma fortunatamente non esplode il focolaio legato ai locali notturno di Lignano Sabbiadoro. L'attività di screening ha permesso di individuare altri sei giovani positivi (quattro parte dello staff di una delle discoteche coinvolte nel caso, hanno febbre). Ieri in Fvg sono stati rilevati 14 nuovi casi di Coronavirus (due di rientro da Spagna e Croazia e altrettanti migranti), ma nel conto entrano anche due positivi della movida lignanese che erano già stati comunicati su queste pagine nell'edizione di ieri. Il focolaio potrebbe essere partito da uno o più dipendenti di una discoteca al lavoro nonostante i primi sintomi della malattia. In provincia di Pordenone sono stati registrati solamente due nuovi contagi (gli altri 12 sono riferibili tutti alla provincia di Udine): a risultare positivi sono stati due operai originari dell'Est Europa e domiciliati a Sequals. Si trovavano già in isolamento e non erano mai rientrati al lavoro. In quasi tutti gli altri comuni del Friuli Occidentale si è assistito invece a un calo degli attualmente positivi. Nel frattempo la macchina della sorveglianza attiva anti-contagio non rallenta, anzi accelera. Ieri il Friuli Venezia Giulia ha toccato il numero massimo di tamponi effettuati da inizio pandemia: 3.440 in sole 24 ore. Lo sforzo è arrivato al culmine per tentare di tracciare il contagio di ritorno. In provincia di Udine - a Palmanova - si è aperta invece una falla, dal momento che due migranti positivi sono scappati dalle struttura di accoglienza. Infine i dati clinici: in Friuli Venezia Giulia restano stabili (tre ricoveri) le Terapie intensive, mentre nei reparti non intensivi sono accolti nove pazienti. I totalmente guariti ammontano a 2.969, i clinicamente guariti

sono 8 e le persone in isolamento 210. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

