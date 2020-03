Sono saliti a 116 i casi positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia nelle ultime 24 ore, dei quali 27 sono

ricoverati in ospedale, tra cui sei in Terapia intensiva. All'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine una donna di 93 anni a Udine con polipatologia e risultata positiva al test del Coronavirus, è deceduta. Si tratta della terza vittima in Friuli Venezia Giulia, dopo l'anziana di Trieste e l'83enne di Sacile morto in ospedale a Pordenone lunedì. Quanto alla provincia di Pordenone, si registra un caso di positività al Coronavirus a Casarsa, legato a quello di Valvasone Arzene, e ancora a Sacile, dove il paziente positivo è invece correlato al circolo ricreativo di Caneva che avrebbe provocato anche il contagio dell'anziano deceduto lunedì in ospedale. Casi anche nel Sanvitese. In totale quelli nuovi a Pordenone sono otto.Entrambi i pazienti menzionati in precedenza non si trovano in ospedale, ma in isolamento domiciliare. Sono gravi, invece, le condizioni di un cittadino di Caneva, ricoverato a Udine. I tamponi finora effettuati sono 1602. Lanciata una raccolta fondi per la Terapia intensiva di Udine.

