Se c'è una cosa che l'emergenza Covid sta mettendo in luce è anche la grave carenza di posti letto a media e bassa intensità sul territorio. Un aspetto sul quale ieri il direttore generale dell'Asfo Joseph Polimeni ha insistito sottolineando anche quanto la gestione di questo aspetto negli anni passati sia stata del tutto insufficiente. E rispetto alla necessità di posti letto non acuti - ma da utilizzare nei periodi post-dimissioni ospedaliere - è stato annunciato che in futuro sarà il padiglione A ad accogliere almeno cinquanta posti letto di questo tipo. Un progetto che ovviamente non troverà attuazione immediata. Ma che sarà realizzato quando sarà ultimato il nuovo ospedale e tutti i padiglioni saranno trasferiti nella nuova struttura. Sia il padiglione A che quello B (i due maggiori blocchi ospedalieri attuali) sono destinati a rimanere vuoti nel giro di un paio d'anni, cioè il tempo entro cui il nuovo ospedale sarà terminato. Ma tenendo conto anche del fatto che i posti letto per acuti nel nuovo ospedale saranno leggermente inferiori a quelli attuali è chiaro che la necessità di posti (seppure non in gradi di rispondere alle necessità legate alle acuzie, cioé letti ospedalieri veri e propri) sarà decisamente un problema cui fare fronte. Ecco che il piano di adeguare una parte del maxi-padiglione A a una cinquantina di letti post-dimissioni per l'assistenza intermedia punta a dare una risposta all'intero territorio di area vasta. È ormai da parecchio tempo che Azienda, Comune e Regione stanno lavorando su questa proposta. L'annuncio di ieri sembra tracciare una strada certa. Almeno sul luogo (in passato si era parlato di altri padiglioni) in cui attrezzare dei posti letto simili a quelli delle Rsa. Ma sulle cure intermedie Polimeni non ha esitato a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. «Sul territorio abbiamo 170 posti letto di cure intermedie. Ma sono decisamente insufficienti, sotto agli standard sia regionale che nazionali. Su questo aspetto, che abbiamo così eredito, in passato - ha detto Polimeni - non si è lavorato bene. Non è stato né ben programmato, né ben gestito. Noi ci stiamo lavorando e lo miglioreremo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA