In Friuli Venezia Giulia sono in arrivo altri 100mila test rapidi antigenici che aiuteranno soprattutto i medici di base a compiere le operazioni di screening e tracciamento sul territorio. Lo ha affermato ieri in conferenza stampa il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi. La prima fornitura, va ricordato, era stata dedicata solamente al mondo della scuola, quando però anche le elementari e le medie erano ancora aperte. Riccardi si è soffermato anche sul tema scottante del vaccino antinfluenzale, che anche in Fvg è in ritardo rispetto alle previsioni iniziali della campagna lanciata dalla Regione e dallo Stato. «Stiamo proseguendo con le forniture alle aziende sanitarie regionali e di conseguenza alla medicina generale e ai pediatri. Stanno arrivando le ultime 40 mila dosi. Stiamo proseguendo quindi in una condizione di sovrapposizione delle attività, che determina i disagi che conosciamo». Lo ha detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla salute, Riccardo Riccardi in risposta, nel corso di una conferenza stampa sulle nuove direttive regionali per contrastare la diffusione del Covid-19, a una domanda relativa alla diffusione dei vaccini antinfluenzali in regione.

«Abbiamo acquistato dosi di vaccini tali da coprire oltre il 75 per cento delle categorie a rischio, come indicatoci dal Ministero della Salute. Le produzioni del sistema industriale hanno consentito la disponibilità dei vaccini che attualmente ci sono che, ricordo, in Fvg è tra le più alte del Paese».

