CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN FORMAPORDENONE Il personale del Santa Maria degli Angeli dovrà stare in forma fisica. Non solo. Dovrà anche fare ginnastica, fumare il meno possibile e tenere una alimentazione corretta. La sperimentazione è stata voluta dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda 5, diretto da Francesco Del Bianco in linea con le indicazioni del Piano attuativo ella stessa azienda e in collaborazione con l'Università di Udine. Il progetto sperimentale prevede attività fisica di formazione/addestramento, specificamente rivolto al personale...