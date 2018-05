CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN FIERAPORDENONE Ultimo giorno oggi di Nordest Colleziona, 9^ mostra mercato di collezionismo e hobby. Sono oltre 100 gli espositori che presentano in fiera i loro pezzi migliori di oggettistica militare, modellismo, wargame, filatelia, numismatica, cartoline, figurine, libri, stampe, manifesti e collezionismo vario. Il focus della manifestazione è tutto dedicato al collezionismo militare e ai cimeli storici con in primo piano gli stand istituzionali dei diversi Corpi delle Forze Armate: Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza,...