FIERA E TERRITORIO

PORDENONE Mai come in quest'emergenza Covid-19 la Fiera di Pordenone è stata a servizio del territorio e delle necessità che, volta per volta si sono manifestate, da parte delle diverse istituzioni. Un ruolo che la società di viale Treviso guidata dal presidente Renato Pujatti ha svolto con grande senso di collaborazione. Prima, durante il lockdown, quando il calendario fieristico ha dovuto subire i pesanti tagli con il rinvio di molte manifestazioni e saloni espositivi importanti. Poi - in questo momento e in diverse prossime occasioni nel mese di settembre - in contemporanea all'organizzazione della ripresa dei saloni fieristici che riprenderanno tra due settimane con Coiltech e a seguire con Eco-Csa. Oltre che con il ritorno di una sorta di Campionaria in forma innovativa con La Fiera: un appuntamento pensato per due fine-settimana nella seconda metà di ottobre proprio per le aziende e le attività del territorio proprio in sostituzione di alcune manifestazione rinviate al prossimo anno, come Sicam. Intanto oggi negli ampi spazi dei padiglioni della Fiera - secondo le linee guida sulla sicurezza sanitaria - è prevista la prova di ingresso alle facoltà di Medicina e Chirurgia. Al quiz per la selezione dei candidati studenti di Medicina a Pordenone parteciperanno 268 ragazzi che affronteranno la prova nazionale che vede le selezioni decentrate in tutta Italia. Per la prima volta la selezione avviene in Fiera: le norme anti-Covid hanno costretto le università a cercare siti alternativi. Negli anni scorsi i candidati della regione (che erano circa 1.600) svolgevano il test in due turni in una maxi-aula dell'Università di Trieste. Stavolta non è stato possibile e si è ricorsi all'organizzazione su base territoriale in modo da consentire ai candidati di svolgere le prove vicino casa. A iscriversi alla prova in Italia sono stati in tutto 66.638 (circa duemila candidati in meno rispetto all'anno scorso) in 38 atenei, per 13.072 posti (1.500 in più rispetto all'anno scorso). A Medicina entrerà perciò solo un candidato su cinque.

TAMPONI E TEST

Intanto anche il Dipartimento di prevenzione dell'Asfo - ospitato in Fiera dall'aprile scorso - eseguirà le prove e i tamponi drive-in negli spazi di viale Treviso fino a sabato prossimo. Da lunedì 7, infatti, è previsto l'avvio delle attività mediche nei locali del Deposito Giordani in via Prasecco, non lontano dall'Università. Un trasloco necessario proprio per consentire alla Fiera di organizzare i suoi prossimi appuntamenti con il mondo imprenditoriale e con il pubblico anche internazionale. Ma i padiglioni fieristici mostrano una flessibilità e una organizzazione tale che potrebbero - il piano presentato dal Comune di Pordenone è al vaglio della Prefettura in queste ore - anche ospitare i seggi elettorali in occasione del referendum previsto per il 20 e 21 settembre. Le istituzioni, con in testa il sindaco Alessandro Ciriani, hanno messo in campo la ricerca di luoghi alternativi alle sedi scolastiche per il voto referendario proprio per evitare di stoppare le attività scolastiche subito dopo la ripresa. E ancora una volta la Fiera - seppure a ridosso di un'importante esposizione - ha ritenuto di non tirarsi indietro. «Siamo a servizio del territorio - ha detto il presidente Renato Pujatti - e dunque nell'emergenza cerchiamo di collaborare con le istituzioni per garantire i servizi ai cittadini».

d.l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA