In farmacia terminati i kit anti-larve

Grazie ad un accordo tra Comune e Federfarma i cittadini possono ritirare gratuitamente nelle farmacie di Pordenone un kit antilarve da dieci compresse ognuno. L'emergenza zanzara tigre in città, che ha portato anche all'individuazione di un caso di contagio da West Nile virus, ha spinto numerosi cittadini a recarsi in farmacia per ritirare il kit gratuito. Tuttavia in alcuni casi le compresse, che vanno messe nei tombini e nelle caditoie dei giardini e dei cortili delle aree private, ma anche sui balconi e negli orti dove si possono creare...