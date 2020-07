IN CRESCITA

PORDENONE Anche se con numeri ancora decisamente bassi e quindi gestibili il fenomeno dei contagi di rientro - o di importazione come sono stati ribattezzati - sta aumentando anche nel territorio del Friuli occidentale. Stando al bollettino diffuso quotidianamente dalla Protezione civile regionale i nuovi casi complessivamente registrati ieri risultavano essere tredici. Tra questi ben otto sono riconducibili a infezioni contratte dopo il rientro da un Paese balcanico oppure originate da contatti avuti con persone a loro volta rientrate dai Paesi dell'est europeo. Gli otto casi di contagio estero - secondo quanto ricostruito dai dipartimenti di prevenzione - sono riconducibili alla Romania, alla Moldavia e all'Ucraina. Nel pordenonese i nuovi contagi sono cinque, tre a Brugnera, uno a Cordovado e uno a Porcia. Un nuovo micro-focolaio si è dunque registrato a Brugnera. Non è ancora chiaro se i tre casi siano riconducibili a una stessa famiglia. Se così fosse saremmo di fronte a una situazione per molti aspetti simile a quella che si è avuta nei giorni scorsi a Casarsa. Sei contagiati in un'unica famiglia dopo che un componente della stessa era rientrato dall'Albania. Appartenenti alla stessa famiglia albanese sono le due persone - padre e figlio, il primo settantenne e quarantenne - che si trovano ancora ricoverate nella Terapia intensiva dell'ospedale di Udine. Le loro condizioni starebbero gradualmente migliorando.

I DATI

Le persone attualmente - stando al bollettino della Protezione civile - positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 134, otto in più rispetto a ieri. Due pazienti (padre e figlio residenti a Casarsa) risultano in cura in terapia intensiva e nove sono invece i ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). I nuovi contagi ammontano a tredici, otto dei quali sono «d'importazione». Dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.391: 1.412 a Trieste, 1.025 a Udine, 728 a Pordenone e 225 a Gorizia, alle quali si aggiunge un cittadino comunitario già rientrato nel proprio Paese. I totalmente guariti ammontano a 2.912, i clinicamente guariti sono 12 e le persone in isolamento 111. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia. Nel Friuli occidentale, sempre a ieri, le persone positive erano diciannove, quattro ricoverati a Udine e quindici in isolamento domiciliare. Complessivamente le persone in isolamento nella Destra Tagliamento sono 239.

SUMMIT DEI PREFETTI

Intanto ieri a Udine c'è stato un incontro tra i quattro prefetti della regione Friuli Venezia Giulia al quale ha partecipato anche la prefetta pordenonese Maria Rosaria Maiorino. All'ordine del giorno del summit la gestione dei problemi legati alla presenza negli ultimi giorni - in particolare in provincia di Udine - di giovani profughi che vengono lasciati sulle strade dopo che hanno passato il confine orientale probabilmente a bordo di furgoni. Si è decisa una sorta di assegnazione di ai diversi territori di un certo numero di richiedenti asilo. A Pordenone ne arriveranno dodici (altrettanti troveranno sistemazione a Gorizia) che dovranno essere sistemati in un luogo isolato in quanto per loro deve ancora terminare il periodo dei quattordici giorni di quarantena preventiva. Il fenomeno degli arrivi sembra però preoccupare particolarmente le autorità poiché non accenna a diminuire.

D.L.

