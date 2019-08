In Corso Vittorio chiuso il cantiere ma in autunno al via nuovi lavori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CANTIERI IN CITTÁPORDENONE Cantieri che chiudono, cantieri che aprono e cantieri, anche, portati a termine in una notte. La prima riapertura - dopo quella di via Mazzini nei giorni scorsi, è quella di via Brusafiera, annunciata venerdì sera dal sindaco Alessandro Ciriani. I lavori proseguono invece su largo San Giorgio e in seguito si sposteranno su via Beato Odorico. Proseguono i lavori per cambiare la città - ha annunciato con un post sempre venerdì anche l'assessore alla Mobilità Cristina Amirante . Dopo le nuove rotatorie di via...