TRIESTE La Regione vuole liberare i medici di base e consentire loro di rilasciare i certificati di fine quarantena. «Si sta procedendo ad esplorare ogni possibilità per snellire l'iter della certificazione in caso di quarantena-isolamento: in tal senso si esploreranno anche le possibilità di arrivare a un coinvolgimento dei medici di medicina generale in base al quadro normativo esistente o con provvedimento legislativo regionale, qualora possa essere sussistente una competenza regionale». Lo ha spiegato il vicepresidente Riccardo Riccardi. La questione era stata posta dal consigliere dei Cittadini Simona Liguori.

Il consigliere del Pd Conficoni ha invece sottolineato l'esigenza di realizzare le stanze degli abbracci nelle case di riposo. «È stato approvato un emendamento che consentirà la rendicontazione delle spese riconducibili a Covid per le case di riposo, spostando il termine dal 30 novembre al 31 dicembre. Il nuovo termine consentirà di coprire i costi di installazione delle stanze degli abbracci - ha replicato Riccardi -. Nel mese di dicembre, quindi, le strutture che volessero dotarsene potranno farlo e la Regione ne coprirà le spese sostenute». Il consigliere Centis, invece, aveva portato in Consiglio la necessità di prevedere la presenza fissa della figura del medico in tutte le case di riposo. «L'amministrazione ha provveduto attraverso l'azione delle Usca a rafforzare l'assistenza medica all'interno di queste strutture. L'attuale organizzazione delle strutture residenziali contempla la presa in carico clinica degli ospiti da parte dei medici di medicina generale, ad eccezione di alcune realtà organizzate per l'intensità delle cure e caratterizzate da un'alta numerosità degli ospiti. In questo caso infatti è prevista la presenza di medici (per alcune fasce della giornata) oppure di medici dipendenti delle stesse strutture. Condivido che questo non può più essere sufficiente. La Regione infatti - ha detto Riccardi - ha richiesto e richiede un maggior presidio all'interno delle strutture residenziali per anziani. Tale funzione viene garantita attraverso le Usca che svolgono, tra gli altri compiti, il monitoraggio degli ospiti positivi in alcune case di riposo».

