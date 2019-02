In coda per parlare con il sindaco In tanti cercano un lavoro e aiuto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LISTA D'ATTESAPORDENONE In coda per parlare con il sindaco. Una lista d'attesa che rischiava di allungarsi sempre più, così Alessandro Ciriani ha deciso di dedicare un giorno interno per settimana ai propri cittadini. Li riceverà in Municipio il mercoledì, dalle 9 alle 21.30, e questo sino a quando non avrà smaltito la mole di richieste che quotidianamente giungono alla sua segreteria. Pordenonesi che chiedono di parlare con il sindaco per esporre problemi, difficoltà, spiegare qualche progetto o per segnalare eventuali disservizi. IN...