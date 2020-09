IN CLASSE

PORDENONE A San Vito le scuole rimangono aperte, si segue lo stesso protocollo già applicato con successo nel caso della secondaria Pordenone Centro, nel capoluogo. I tre contagi rilevati domenica, e comunicati dalla dirigenza dell'Istituto comprensivo Margherita Hack a Ligugnana non comporteranno l'interruzione dell'attività didattica, né all'asilo Rodari, né alla scuola primaria. È confermata invece la soluzione della quarantena per chi ha avuto contatti con i tre fratelli risultati positivi al Coronavirus in seguito alla nascita di un focolaio familiare nel Comune amministrato dal sindaco Antonio Di Bisceglie. Si tratta di una cinquantina di persone, tra compagni di classe o di scuola materna e insegnanti venuti a contatto con i casi conclamati. Il Dipartimento di prevenzione è al lavoro con la squadra speciale dedicata proprio alle scuole e la strategia è stata delineata: i docenti in isolamento sono solamente quelli della scuola materna Rodari di Ligugnana e per tutti gli isolati dell'asilo il periodo di 14 giorni si concluderà con il tampone diagnostico. Per quanto riguarda le scuole elementari, invece, il test ai tre contatti dell'alunno positivo sarà effettuato in un tempo massimo di soli sette giorni. Solamente con doppio tampone negativo potrà scattare il rientro a scuola regolare. Intanto, alle elementari, prosegue nei casi specifici la didattica a distanza. «La situazione è assolutamente sotto controllo - spiegano dalla Regione e dall'Azienda sanitaria - e tutte le famiglie sono state raggiunte telefonicamente». In caso di sintomi, infine, scatterà immediatamente il tampone diagnostico.

Continua la didattica a distanza anche per i nove alunni in isolamento alla scuola media Pordenone Centro. Si tratta dei due studenti risultati positivi la scorsa settimana e dei sette compagni di classe per i quali è scattata la quarantena preventiva. Dopo qualche scossone, la situazione sembra essersi normalizzata anche nella prima scuola della provincia ad essere stata toccata dal contagio in classe dopo la ripartenza delle lezioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA