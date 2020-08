SCUOLA

PORDENONE Sarà l'anno delle mascherine e dei nuovi banchi, dispositivi che ancora non sono arrivati nelle scuole. Intanto il primo settembre le realtà più numerose iniziano ad aprire i cancelli, 400 gli studenti del Kennedy, 256 al Grigoletti. Al Leomajor 1550 ovvero tutti dalla seconda classe alla quinta.

MANCANO INSEGNANTI

I dirigenti scolastici sono seriamente preoccupati delle assegnazioni di docenti e collaboratori scolastici per la sorveglianza. Ad oggi in tutte le scuole non c'è il personale necessario ad aprire gli istituti in sicurezza. Manca ancora l'organico di fatto tuona la dirigente Teresa Tassan Viol del liceo Leopardi-Majorana per questo motivo la formazione delle classi non è stata fatta, ovviamente al momento non si è parlato nemmeno del personale covid. Trattasi di personale aggiuntivo che in caso di chiusura dovrebbe essere licenziato senza ottenere la Naspi, l'indennità di disoccupazione. La ministra Azzolina ha spiegato Tassan Viol ha promesso risorse e noi aspettiamo quelle che servono realmente, risorse umane, le più importanti, i banchi sono secondari. La scuola ha l'obbligo si aprire in sicurezza con personale in quantità adeguata e di qualità.

GRADUATORIE

Ancora non è stato nominato tutto il personale di ruolo, dunque, la macchina organizzativa fatica a partire non conoscendo le risorse a disposizione, tanto che non tutte le scuole inizieranno i corsi di recupero il primo di settembre. Sul fronte delle nuove graduatorie provinciali per le supplenze (gps, ndr.) regna il silenzio. Al momento sul sito dell'Usr non è stata nominata la scuola polo per il controllo, trattasi di una possibilità che l'amministrazione ha dato in mancanza di personale negli uffici scolastici. Al momento sappiamo che il software dal primo settembre pubblicherà i punteggi dei candidati ma che non saranno possibili delle rettifiche. Già per le nomine del personale Ata, il software aveva prodotto dati inesatti, perciò si attende un vero caos. Visto che i punteggi sono stati tutti rivoluzionati rispetto agli anni precedenti, nessun insegnante nelle gps conosce la propria posizione e gli studi degli avvocati sono già pronti per eventuali ricorsi che richiederanno quel tempo che la scuola non ha più a disposizione. Gli insegnanti hanno lamentato la mancanza del momento di verifica e la possibilità di apportare delle correzioni che finora avevano garantito la tenuta del sistemo. Anche questa potrebbe essere una bomba pronta a scoppiare da un momento all'altro.

MASCHERINE E VISIERE

Il primo settembre con ogni probabilità non arriverà il tir di mascherine, ne servono 1770 al Leopardi-Majorana e 1800 al liceo Grigoletti e all'istituto Kennedy, ovvero le scuole più numerose, un migliaio circa per ogni istituto a seconda degli studenti e del personale scolastico. Per tamponare la situazione, ma anche come segno distintivo della scuola, il Leopardi-Majorana ha fatto produrre 2mila mascherine di tela con il logo, realizzato qualche anno fa da una studentessa del liceo. Il Mattiussi-Pertini ha fatto l'acquisto di 150 visiere per il personale o gli studenti che non riescono a far lezione con la mascherina. Non dimentichiamo che non è semplice parlare a voce alta con una barriera nella bocca, chiaramente la visiera offre maggior respiro, ma anche la possibilità di vedere la mimica facciale, creando meno distacco e più empatia.

AZIENDA SANITARIA

Si terrà oggi pomeriggio l'incontro con il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria e i dirigenti scolastici per capire la procedura da adottare in caso di Covid all'interno delle mura scolastiche. Sappiamo che i docenti hanno serie difficoltà a prenotare i test sierologici, non tutti i medici di base danno la disponibilità e il numero unico risulta intasato. Intanto la dirigente Teresa Tassan Viol lascia il vertice del Leomajor con una meravigliosa carriera e ottimi risultati raggiunti dando il testimone a Rossana Viola, una pugliese al suo primo incarico che in passato ha insegnato al liceo Grigoletti.

Sara Carnelos

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA