In campagna col figomoro, raccolta e show cooking

CANEVA Oggi a Villa Frova Officina della Sostenibilità si terrà la 4. edizione di In campagna con il Figomoro. La festa è partita nel 2016, in collaborazione con Concentro Camera di Commercio di Pordenone, per festeggiare i 10 anni del Consorzio Figomoro di Caneva e da allora è diventato uno degli appuntamenti enogastronomici più sentiti della Destra Tagliamento. «Il Consorzio, nato per recuperare e valorizzare questo prodotto esclusivo che cresce nella pedemontana orientale pordenonese - spiega il sindaco Andrea Gava - è diventato un...