In auto contro un muretto, muore a diciotto anni

IERI SERACARBONERA Avrebbe detto alla cugina di volerla fare finita. Poi si è allontanata da casa, è salita in macchina e, al termine di un lungo rettilineo, si è schiantata contro il muro in cemento di un'azienda, morendo sul colpo. È morta così nel tardo pomeriggio di ieri una parrucchiera di San Biagio di Callalta, Jessica Dell'Innocenti. Aveva 18 anni. Medici del 118 e vigili del fuoco si sono subito precipitati in via Spercenigo, a Mignagola di Carbonera, e hanno cercato a lungo di rianimarla. Per la ragazza non c'era più alcuna...