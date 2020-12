CONSIGLIO COMUNALE

PORDENONE Il Consiglio Comunale di Pordenone è stato convocato dal presidente Andrea Cabibbo in videoconferenza per lunedì 21 dicembre alle 9. Alle comunicazioni del sindaco Alessandro Ciriani sul prelievo dal fondo di riserva per spese correnti urgenti, seguirà l'esame delle delibere proposte dall'assessora Mariacristina Burgnich: due ratifiche delle deliberazioni giuntali relative alla variazione di bilancio per spese correnti e d'investimento ed applicazione dell'avanzo di amministrazione, la modifica e l'integrazione al regolamento per la disciplina della COSAP (Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche), l'aggiornamento del DPU ( Documento Unico di Programmazione), l'aliquota e le modalità di applicazione dell'Imposta Municipale Propria e l'approvazione delle tariffe TARI entrambe per il 2021, la conferma dei correttivi per il calcolo delle tariffe TARI per le categorie economiche 22, 23, 24 e 27 e l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 con la nota integrativa e gli allegati.

All'Aula inoltre sarà sottoposto il documento presentato dall'assessore Eligio Grizzo inerente il rinnovo della delega all'Azienda Sanitaria (Asfo) per la gestione per conto del Comune di Pordenone dei servizi socio-assistenziali a favore delle popolazione disabile per il triennio 2021/2023. All'ordine del giorno anche tre interrogazione presentate dal gruppo consiliare del Pd che vertono sull'emergenza Covid, sul trasporto pubblico locale e sulla sicurezza idraulica. Svariati argomenti caratterizzano il capitolo delle mozioni.

