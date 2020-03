I LAVORI

PORDENONE Rotonde lungo la Pontebbana: per il loro completamento qualcosa si sta muovendo. Costruite provvisoriamente da Aspiag per migliorare la viabilità lungo la Pontebbana, conseguentemente all'apertura del supermercato Interspar di via Beato Marcello, tre delle quattro rotatorie che si trovano lungo la Statale 13 (tra via Prasecco e viale della Libertà) non sono ancora state completate. La conseguenza, almeno per quanto riguarda la rotonda all'intersezione con via Revedole, è che il deterioramento è sotto gli occhi di tutti. Finalmente, però, dopo anni di attesa qualcosa si sta muovendo, a cominciare dalla rotatoria tra la Pontebbana e via Revedole. È di questi giorni la notizia che è stato raggiunto un accordo, per quanto riguarda la soluzione dal punto di vista tecnico, che accontenta tutti: Aspiag, Comune e Friuli Venezia Giulia Strade. Si attende soltanto il parere definitivo, poi quella rotatoria sarà completata. Lo stesso vale per il manufatto che si trova poco dopo, all'intersezione con via Beato Marcello. Entro l'anno entrambe le rotatorie, con annessa viabilità, saranno definitive. Più snella invece la procedura per rendere definitiva la rotonda tra la Statale 13 e viale della Libertà. Il progetto, che è di Fvg Strade, sarà consegnato all'impresa che si aggiudicherà l'appalto. Il cantiere è previsto entro l'estate. Ha i mesi contati anche la precarietà della rotonda tra la Pontebbana e via Prasecco, l'ultima, in ordine di tempo, ad essere stata realizzata: i lavori risalgono al 2018. La sperimentazione della nuova viabilità ha superato tutti i test, così i progettisti, che stanno predisponendo gli ultimi atti per predisporre il bando di gara, hanno già dato il via libera al consolidamento del manufatto. Anche in questo caso il cantiere si concluderà entro la fine dell'anno.

Al.Co.

