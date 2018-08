In arrivo per gli ausiliari del traffico un ampliamento delle competenze

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE NOVITÀPORDENONE Gli ausiliari del traffico a Pordenone sono 22, gli effettivi che circolano per le strade sono 12 potrebbero, in futuro, accertare le irregolarità della sosta anche per quanto riguarda i parcheggi non a pagamento. Un emendamento ad hoc è stato presentato dall'associazione di categoria AiPark al precedente governo: «Siamo in attesa di una risposta esordiente Antonio Consorti che, qualora dovesse essere positiva, potrebbe davvero rivoluzionare il sistema della sosta. Gli ausiliari, infatti, avrebbero il potere di...