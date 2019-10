In arrivo altri cinque autovelox Da via Mestre sino a Vallenoncello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DISCUSSIONEPORDENONE Cinque soft box, i contenitori per i dispositivi di rilevamento della velocità, in arrivo in via Mestre, a Villanova, a Vallenoncello, in via Maestra vecchia e in via Dogana. L'amministrazione comunale ha infatti approvato l'intervento di realizzazione di un sistema di rilevamento della velocità tramite autovelox su queste strade e affidato alla ditta Sodi scientifica di Calenzano (Firenze) la fornitura di cinque soft box e altrettanti kit di supporto per autovelox, per un importo di 7.499,25 euro. Per l'attuazione...