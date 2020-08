EDILIZIA SCOLASTICA

PORDENONE Duecentotrentamila euro per adeguare le scuole in vista della riapertura. È questa la somma ricevuta dal Comune da specifici fondi Fesr Pon per l'adeguamento degli spazi e delle aule didattiche per l'emergenza sanitaria da Covid-19, lavori che sono stati inseriti nel sesto aggiornamento del Piano triennale delle opere pubbliche.

La somma verrà ripartita fra scuole primarie (150mila euro), scuole dell'infanzia (15mila euro) e scuole secondarie di primo grado (25mila euro), mentre i restanti 40mila euro serviranno per l'acquisto di arredi. Le richieste delle scuole sono state discusse con i tecnici comunali e riguardano per lo più la realizzazione di spazi interni, lo sfruttamento di tutto lo spazio possibile nelle aule (ad esempio con l'installazione di fermaporta) e l'utilizzo delle aree esterne anche per lo svolgimento di attività didattiche in maniera più frequente del solito. Si va dunque dalla semplice fornitura e stesura di ghiaia nella scuola dell'infanzia di via Cappuccini alla fornitura e posa di barriere divisorie tipo archetti stradali per perimetrare le aree esterne e dividere i ragazzi in giardino (per esempio alla primaria Grigoletti) fino alla realizzazione di linea e collegamento internet in mensa (alla secondaria Drusin). E ancora nuove porte, la copertura di parte di un giardino con pavimentazione antitrauma per attività ginniche, pareti divisorie, pulizia e sanificazione di aule e bagni nel prefabbricato per la scuola Lozer.

PARCHEGGIO FIERA

Prorogata la convenzione per la concessione al Comune, da parte della Camera di commercio, del parcheggio scambiatore realizzato nel quartiere fieristico pordenonese e prorogata contemporaneamente anche la convenzione con Pordenone Fiere spa per la sua gestione. La proroga comprende anche l'autorizzazione all'installazione nel parcheggio scambiatore di una delle quindici colonnine di ricarica previste in città.

FONDO DI RISERVA

La Giunta comunale ha autorizzato un prelievo dal fondo di riserva di 9.226,11 euro per la concessione di contributi agli investimenti a famiglie in materia di sicurezza e ulteriori cinquemila euro per bandire la gara per il servizio triennale di manutenzione dell'autoparco.

Lara Zani

