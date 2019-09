In 5mila alla scoperta della terra del vino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MANIFESTAZIONEPORDENONE Grande festa per la Pordenone Pedala numero 47. Un'edizione un po' sofferta per il posticipo di una settimana, a causa del maltempo, ma alla fine la scelta coraggiosa del presidente Luigi Tomadini è stata premiata con una splendida giornata di sole. Inoltre, è stata raggiunta quota 5.000, in quanto le iscrizioni arrivate all'ultimo minuto hanno annullato le preoccupazioni degli organizzatori. Di conseguenza lo spostamento di una settimana non ha avuto ripercussione sulla riuscita della manifestazione.MITTICA E...