Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

In Friuli Venezia Giulia su 3.597 tamponi molecolari sono stati rilevati 70 nuovi contagi con una percentuale di positività del 1,95%. Sono inoltre 2.775 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 18 casi (0,65%). Dall'analisi dei dati emerge che il 53% dei nuovi contagi riguarda persone con meno di 29 anni. Nessun decesso; tre persone in terapia intensiva (il nuovo paziente è un uomo del 1951, non vaccinato), mentre...