Sabato sera, ultimo giorno di zona gialla. In tanti si sono ritrovati per l'ultimo aperitivo prima della serrata prevista con l'ingresso del Friuli Venezia Giulia in zona arancione. A Pordenone, in via Roveredo, dove c'è un esercizio all'insegna Snack Bar. Avrebbe dovuto chiudere la porta alle 18, ma alle 19.30 le luci erano ancora accese. Una pattuglia della Squadra Volante, impegnata nei servizi di vigilanza e controllo anti Covid verso le 19.30 transitando in Roveredo ha notato che nel bar annesso a un distributore di carburanti c'erano diversi avventori intenti a consumare bevande. Erano rimasti nel locale ben oltre l'orario di chiusura. Sul posto sono arrivate altre pattuglie della Polizia di Stato, pure impegnate nei servizi anti Covid. I poliziotti hanno identificato 12 clienti ancora presenti nel bar e intenti a consumare. Riscontrata la violazione dell'articolo 4 del decreto, gli agenti della Questura hanno sanzionato con la multa di 400 euro ciascuno dei 12 avventori. Conseguenze, con effetto immediato, anche per il gestore del bar, che per cinque giorni non può garantire nemmeno il servizio per asporto. Sanzionati anche due clienti del bar Tiffany di Pordenone, sorpresi a consumare all'esterno del locale dalla Volante e dalla Polizia locale. Anche il bar rischia la sanzione.

