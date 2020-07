IMPRESE

PORDENONE Quattro seminari online dedicati alle imprese (23, 27, 30 luglio e 3 agosto), seguiti da colloqui individuali le con gli esperti di finanziamenti europei. Questo è Pmi Smart Desk come struttura il rilancio, percorso informativo e formativo - al via il 23 luglio, predisposto e promosso dall'assessorato alle politiche europee del Comune di Pordenone, in favore delle attività economiche del territorio che in questo momento di difficoltà faticano a reperire opportunità e risorse nuove per organizzare e finanziare la propria attività. «In questo periodo afferma l'assessora Guglielmina Cucci, referente per le Politiche europee sono state davvero numerose le imprese che si sono rivolte allo sportello Europe Direct Pordenone per avere informazioni sui bandi europei, che potrebbero dare loro risposte e risorse adeguate. Per questo motivo abbiamo pensato di attivare questo progetto, che rende maggiormente comprensibili e dunque maggiormente fruibili le modalità di accesso ai finanziamenti europei. Opportunità che ci sono e che vogliamo che le nostre imprese possano cogliere, dando loro un servizio dedicato e mirato. Pensiamo soprattutto alle Pmi e alle microimprese, che faticano a superare le criticità economiche provocate dalla crisi post-covid. Il progetto è realizzato con la collaborazione della Camera di commercio di Pordenone e Udine, Polo tecnologico Andrea Galvani, Ordine dei Commercialisti e dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa della Regione Friuli Venezia Giulia. Il focus dell'azione è finalizzato a indirizzare le imprese agli strumenti esistenti in modo ancor più significativo. Mediante l'apprendimento di alcune tecniche gestionali, la possibilità di ripresa aumenta in modo significativo e può aprire opportunità inaspettate. I webinar sono accreditati dall'Ordine dei Dottori commercialisti e dagli esperti contabili di Pordenone. Maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione e partecipazione sono disponibili sulla pagina internet www.comune.pordenone.i/europedirect. Altri riferimenti europedirect@comune.pordenone.it; tel. 0434 392577.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA