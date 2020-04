L'ECONOMIA

PORDENONE Siamo perfettamente consci della drammaticità dell'emergenza sanitaria. Ma siamo anche convinti che sia necessario cominciare a ragionare su una strategia di uscita dall'emergenza economica che consenta una cauta e progressiva ripresa delle attività produttive. E' necessario trovare le soluzioni possibili all'insegna del binomio tutela della salute-difesa del lavoro. Se non si fa questo, e non lo si fa cominciando da subito, si rischia di andare verso una catastrofe economica dalla quale sarà molto difficile risollevarsi. Il rischio è quello di una spirale senza fine che potrebbe condurci a un nuovo periodo di carestia. Il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, non esita ad evocare scenari drammatici rispetto a quello che è un grave allarme per la tenuta del sistema industriale del territorio. Ma lo fa continuando a sottolineare che la priorità deve rimanere quella della salute dei lavoratori e della sicurezza delle condizioni di lavoro. E proprio partendo da qui aggiunge il numero uno degli industriali di Pordenone e Trieste-Gorizia che dobbiamo trovare le strade per riavviare la produzione nelle fabbriche con tutte le cautele e le precauzioni che le aziende devono mettere in campo. Ma lo dobbiamo fare uscendo dalla logica superata delle produzioni essenziali legate ai cosiddetti codici Ateco.

ADDIO CODICI ATECO

Per la Confindustria territoriale il sistema utilizzato fino a oggi nella distinzione tra settori produttivi essenziali e non basato proprio sui codici Ateco va dunque oltrepassato. Si badi bene precisa però Agrusti ciò che è stato fatto fino a oggi è positivo e ha avuto degli effetti. Ma dobbiamo pensare al dopo, quando usciremo dalle limitazioni imposte dai decreti in essere. La procedura medievale dei codici è basata su freddi numeri e procedure burocratiche che rischiano da tagliare fuori fondamentali filiere produttive e pezzi importanti di economica del territorio. Il criterio dovrà essere, sempre in modo graduale progressivo ripete il presidente quello delle massime condizioni di sicurezza che consentano di lavorare tutelando la salute degli addetti. Adottando tutte le soluzioni immaginabili. Dall'uso dei dispositivi, alle sanificazioni continue, alla turnistica alla rimodulazione degli orari. E se serviranno a misure ancora più stringenti che possano tutelare la salute nelle fabbriche. Insomma l'appello degli imprenditori è per un lavoro sicuro anziché regolato dai codici Ateco. Andrebbe anche prosegue Agrusti fatta una valutazione sui casi di contagio che si registrano nelle aziende: da quanto si sa il livello è rimasto sempre piuttosto basso. E quindi chi è nelle condizioni di produrre, con tutte le accortezze per la sicurezza, i controlli, la vigilanza e sempre in accordo con il sindacato che reputiamo molto responsabile, deve poterlo fare.

RISCHIO MERCATO

Dal tessuto produttivo locale arriva dunque un nuovo allarme dovuto alle molte situazioni di difficoltà che stanno emergendo. La velocità dei mercati e la concorrenza di altri Paesi che sono rimasti aperti rischia di lasciare intere filiere produttive senza il portafoglio clienti. Si pensi solo fa qualche esempio il leader degli imprenditori ai comparti della componentistica, dell'automotive e dei pannelli in legno per l'arredo. La concorrenza di Germania, Polonia e, paradossalmente, anche della Cina che è già ripartita, rischiano di portare via strategiche fette di mercato e cruciali clienti mondiali ai nostri produttori. Perdere un cliente è un attimo, ma per riconquistarlo possono essere dolori. Ecco perché è indispensabile immaginare ora come riprendere gradualmente e in sicurezza. Altrimenti lo scenario che Confindustria paventa per il futuro è semplicemente catastrofico. Non è pensabile proseguire con i sussidi e gli ammortizzatori, che ora vanno benissimo. Ma se le fabbriche resteranno chiuse i soldi dall'Inps non arriveranno più per nessuno. E ci ritroveremo è l'amara conclusione del presidente degli industriali - a redistribuire solo miseria».

Davide Lisetto

