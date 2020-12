AIUTI ECONOMICI

PORDENONE Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha espresso parere favorevole all'unanimità al disegno di legge 119 che prevede l'attivazione di una serie di misure finanziarie urgenti, attraverso il recupero immediato di nuove risorse, per offrire il massimo sostegno possibile alle iniziative di contrasto all'emergenza epidemiologica causata dal Covid-19. Lo strumento legislativo, proposto su iniziativa dell'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, avrebbe dovuto essere approvato tassativamente entro il termine perentorio del 30 novembre e, attraverso i suoi 4 articoli (riprodotti in maniera integrale in quanto la I Commissione non ha apportato modifiche all'articolato), punta a rendere immediatamente disponibili 51,7 milioni di euro di fondi per sostenere interventi in svariati settori produttivi regionali. In dettaglio, 23,6 milioni saranno rivolti alle misure di sostegno all'accesso al credito (17,8 per il Fondo di rotazione per gli interventi in agricoltura e 5,8 complessivi per gli interventi anticrisi a favore di imprese artigiane e attività produttive, commerciali, turistiche e di servizio), mentre ulteriori 3,5 milioni supporteranno la rottamazione di veicoli a benzina o a gasolio (oltre all'acquisto di veicoli ecologici). I rimanenti 24,6 milioni saranno invece destinati al sostegno delle attività produttive. A questi vanno aggiunti i 17,6 milioni destinati al Sistema sanitario regionale e i 3 aggiunti oggi per il bacino della cultura e dello spettacolo per un totale di 72,3 milioni complessivi.

Le relazioni iniziali, in considerazione della procedura d'urgenza, si erano svolte in forma orale. Prima del via libera conclusivo, sono stati accolti 3 dei 5 ordini del giorno presentati dai consiglieri in seguito alle modifiche accettate dai proponenti. In precedenza, durante l'esame dell'articolato, era stato invece accolto un emendamento modificativo di ispirazione giuntale all'articolo 1 (gli ulteriori 3 milioni di euro a vantaggio dei lavoratori del settore della cultura e dello spettacolo), mentre Honsell aveva ritirato il suo (anch'esso modificativo) all'articolo 2. Intensa si era rivelata anche la discussione generale che aveva preceduto le espressioni sull'articolato e sugli emendamenti. Anche Giacomelli si è schierato a supporto dei lavoratori della filiera dello spettacolo, confermando la fiducia nei confronti dell'assessore Zilli. Con lui hanno concordato i dem Santoro e Gabrovec, aggiungendo rispettivamente che incidere sul futuro delle aziende significa non solo dare contributi, ma progettare e offrire servizi ed esprimendo perplessità nei confronti di una delega troppo corposa alla Giunta.

