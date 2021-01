FORMAZIONE SUPERIORE

PORDENONE La pandemia farà sentire i sui effetti sull'economia del territorio per un periodo non certo breve. E dentro questa previsione il 2021 per le imprese si presenta come l'anno delle sfide. Mai come in questo momento la crescita, la sopravvivenza e la riorganizzazione delle imprese, in uno scenario decisamente più complesso, richiedono e impongono conoscenze specifiche e adeguate per governare contesti competitivi sempre più dinamici. E così l'Università forma i manager anti-Covid. È dentro questo scenario che l'Università di Udine, con sede anche nel polo universitario di Pordenone, ha deciso di organizzare un percorso formativo per super-manager: a febbraio partirà infatti la terza edizione del Master (primo e secondo livello) in Chief financial officier. Non a caso il master - la cui direzione scientifica è affidata ai professori Eugenio Comuzzi e Filippo Zanin del Dipartimento di Scienza economiche e statistiche - è intitolato Competenze, strumenti, operatività tra cambiamento e complessità. Il percorso di formazione superiore (le informazione nel sito dell'Università di Udine) è rivolto non solo a studenti neolaureati che intendono specializzare e affinare le loro competenze e conoscenze, ma soprattutto a imprenditori, manager e dirigenti di impresa negli ambiti della finanza, del controllo e delle risorse umane. L'obiettivo è anche quello di formare figure professionali con competenze specialistiche avanzate nella visione e nella pianificazione strategica con uno sguardo all'uscita dall'era Covid-19. Insomma, manager in grado di affrontare le nuove sfide che le ristrutturazioni e i cambiamenti radicali che stiamo attraversando pongono alle imprese.

IMPRESE PARTNER

E proprio con le imprese, in particolare del territorio nordestino, l'Università ha creato partnership per la gestione e la partecipazione al corso. Accordi sono in essere con il Gruppo Danieli, Civibank, Friulovest Banca, Bofrost, Came, Calligaris e Cimolai. Nomi che rappresentato l'eccellenza dell'imprenditoria locale e nazionale. Pensato già qualche tempo fa per essere erogato in modalità mista (cioé parte in presenza e parte a distanza, complessivamente la durata sarà di 13 mesi con diversi moduli didattici) dovrà ora cambiare assetto a causa della situazione legata proprio alla pandemia. Le lezioni, a partire dal prossimo mese di febbraio, avverranno infatti tutte in modalità online. Un sistema, dunque, attraverso il quale l'Università di Udine allarga la base partecipativa anche oltre il territorio nordestino e di fatto a tutta Italia.

