Imprese, il 90 % non ha nominato l'organo di controllo

IMPRESEPORDENONE Domani, lunedì 16, scade il termine per nominare l'organo di revisione e controllo delle società, lo prevede il nuovo codice della crisi di impresa. A Pordenone quasi il 90% delle società esaminate non ha ancora nominato l'organo di revisione e controllo. Si è parlato di crisi di impresa in Confindustria Pordenone con gli interventi di professionisti ed esperti che hanno illustrato alla platea di oltre 60 partecipanti, tra imprenditori e amministratori finanziari, i nuovi obblighi previsti dal codice della crisi che...