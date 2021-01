IMPRESE E LAVORO

PORDENONE La possibile mini-proroga del divieto dei licenziamenti - dopo l'annuncio del ministro Roberto Gualtieri - da fine marzo a fine aprile allontana timori e preoccupazioni sulle ripercussioni sul tessuto produttivo del territorio. Timori che riguardano in particolare i comparti legati al terziario e ai servizi. In particolare per gli ambiti della ristorazione, dei bar, degli alberghi. Mentre nel comparto manifatturiero - nonostante un massiccio utilizzo della cassa Covid - le ricadute potrebbero essere meno impattanti.

LA CONFERMA

«Il comparto industriale del territorio - sottolinea Flavio Vallan, segretario provinciale Cgil - ha mostrato di tenere maggiormente rispetto ad altri comparti. Non c'è dunque motivo di immaginare ricadute negative con licenziamenti di massa nel momento in cui scadrà il divieto. La tenuta del manifatturiero - aggiunge il sindacalista - è stata possibile anche grazie agli accordi e ai protocolli attuati sul territorio fin dalla prima ondata dell'emergenza pandemica che hanno consentito di mantenere aperte le fabbriche in sicurezza. Certo, non mancano alcune situazioni di difficoltà anche nel comparto industriale. Ma queste, nella maggior parte dei casi, sono indipendenti dalla pandemia». Diversa la situazione per i settori maggiormente colpiti dall'emergenza e dalle restrizioni adottate. «Le preoccupazioni sono rivolte maggiormente - aggiunge Vallan - al mondo del terziario e dei servizi. Le filiere legate a ristorazione e a pezzi di commercio e terziario sono le più esposte. E per questi comparti vanno trovate le soluzioni che evitino ripercussioni occupazionali. Per questo è necessario che, appena vi sarà una maggiore chiarezza sui provvedimenti governativi che evidentemente sono legati alla situazione di crisi politica che si è aperta, anche a livello regionale si apra un tavolo per stabilire tutte le contromisure necessarie a limitare il più possibile conseguenze sul versante occupazionale».

FABBRICHE DIGITALI

Intanto ieri aprendo i lavori de I 100 luoghi di Industria 4.0, in corso di svolgimento alla Lean Experience Factory di San Vito al Tagliamento, Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico, ha detto che il 2021 sarà un «anno decisivo per la trasformazione digitale delle imprese, processo indispensabile e inesorabile che mi auguro possa coinvolgere tutto il Paese a partire dalla pubblica amministrazione». Lo ha spiegato alla fabbrica modello sanvitese scelta non certo a caso per questa tappa, «luogo iconico nel quale diversi anni fa investimmo prim'ancora che l'allora ministro Carlo Calenda mettesse in pratica la sua idea di introdurre strumenti facilitativi, come gli iper-ammortamenti, per la transizione al digitale. Venne qui a San Vito e al termine di quella visita ci disse che Lef oggi tra i partner che compongono IP4Fvg era il miglior esempio in Italia di Digital Innovation Hub». Insomma, una scuola di digitalizzazione per le piccole imprese. Secondo Agrusti «è un po' come la vaccinazione anti-Covid: prima la facciamo, prima raggiungiamo l'immunità di gregge, in questo caso per contrastare una competizione che altrimenti diventerebbe impari. Confindustria e i suoi partners ha concluso hanno l'obbligo di persuadere gli imprenditori che questo è il momento anche con i fondi del Recovery fund».

D.L.

