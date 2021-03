IMPRESE D'ECCELLENZA

PORDENONE Lo stabilimento sanvitese del gruppo Bormioli Pharma è pronto a incrementare la produzione di flaconi in vetro destinati al mercato dei vaccini. Con l'investimento nell'efficientamento degli impianti produttivi dei mesi scorsi l'innovativa fabbrica ha una capienza produttiva nel segmento dei contenitori per vaccini, potenzialmente ampliabile, di oltre 50 milioni di flaconi annui. Una importante opportunità anche alla luce della forte domanda internazionale di vaccini anti-Covid e dell'ipotesi alla quale il governo ha annunciato di lavorare per valutare l'opportunità di una produzione anche nazionale di antidoti anti-pandemia.

SITO IN CRESCITA

«Lo stabilimento del Ponte Rosso - confermano dal quartier generale del gruppo - è al centro di un importante piano di crescita con cui Bormioli Pharma punta ad ampliare ed efficientare la propria struttura industriale, rafforzando così anche la capacità di risposta alla domanda di contenitori per vaccini». Conta oltre cento addetti e produce ogni anno più di 400 milioni di flaconi in vetro, avvalendosi di due forni fusori, di cui uno costruito nel 2019 e l'altro oggetto di un intervento di ristrutturazione completa nel 2020, con il quale sono stati introdotti sostanziali efficientamenti tecnici a beneficio della qualità del prodotto finito e della riduzione dell'impatto ambientale degli impianti. Proprio quest'ultimo impianto è adibito alla produzione di flaconi in vetro borosilicato da stampo, prodotti che, per le loro elevate caratteristiche chimico-fisiche di stabilità e inerzia, sono particolarmente adatti a contenere i farmaci parenterali - applicazioni infusionali e iniettabili - e quindi anche vari tipi di vaccini. «In particolare - precisa la società - i flaconi in vetro da stampo grazie a una maggiore versatilità e a una tecnologia produttiva che consente significative economie di scala, si presterebbero meglio di altri a contenere dosi multiple di vaccino, accelerandone la distribuzione e diffusione anche in luoghi geografici meno sviluppati industrialmente e con infrastrutture di trasporto più deboli». Nello stabilimento di San Vito si producono ogni anno circa 50 milioni di flaconi che, per caratteristiche tecniche e dimensionali, potrebbero essere impiegati nel confezionamento dei vaccini, specie se multi-dose. Inoltre, lo stabilimento è dotato delle infrastrutture tecnologiche necessarie per la produzione di Delta, una gamma di flaconi in vetro borosilicato superiore, che si caratterizzano per un eccellente grado di trasparenza e resistenza agli urti. I flaconi Delta hanno inoltre un'ottima resistenza agli shock termini e sono quindi adatti per fare fronte alle temperature estreme previste dalla catena del freddo di alcuni vaccini.

PRODOTTI D'EMERGENZA

La fabbrica di San Vito ha avuto, nell'ultimo anno, un ruolo di rilievo anche nelle fasi più difficili dell'emergenza, producendo senza sosta flaconi in vetro adibiti a contenere farmaci e terapie coadiuvanti per la cura del Covid-19. Il sito produttivo (ex Neubor) fa parte del colosso mondiale Bormioli Pharma: una presenza globale in oltre cento paesi, con più di 1.300 dipendenti e 9 stabilimenti in Europa specializzati nella produzione di imballaggi in vetro e plastica. Ogni anno la società produce oltre 7 miliardi di pezzi e nel 2019 ha registrato un fatturato annuo di circa 250 milioni di euro.

Davide Lisetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

