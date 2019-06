Impietosiva e truffava anziani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I RAGGIRIPORDENONE Nessun interrogatorio di garanzia per Clara Miotto, la truffatrice seriale che dalla scorsa settimana è sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari per cinque distinti episodi avvenuti tra il 2017 e il 2019. La 36enne pordenonese, difesa dall'avvocato Alessandro Magaraci, ieri si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Al gip Eugenio Pergola avrebbe potuto fornire chiarimenti sulle accuse mosse dal sostituto procuratore Maria Grazia Zaina sulla scorta degli accertamenti eseguiti dai carabinieri della...