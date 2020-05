IMPIANTI SPORTIVI

PORDENONE «Tra mercoledì e venerdì incontreremo le società che gestiscono in città gli impianti sportivi e, anche in base alla nuova ordinanza firmata ieri pomeriggio dal presidente della Regione, decideremo cosa e quando riaprire, oltre a chi avrà diritto ad usufruire degli impianti stessi». Il sindaco Alessandro Ciriani è comunque ottimista. Guarda con attenzione all'evoluzione della pandemia in corso e, se il trend dei contagi non dovesse far registrare ancora segnali allarmanti, è fiducioso del fatto che «entro quindici giorni» tutte le strutture sportive, da quelle pubbliche a quelle private, potranno riaprire i battenti. Ma ad una condizione: non si dovranno verificare assembramenti e contatti fisici tra gli atleti.

STOP ALLE SQUADRE

Tradotto: sì agli sport individuali, come per esempio l'atletica leggera e il tennis, no a quelli di squadra come il calcio, la pallacanestro, la pallavolo e il rugby. «Per questi sport osserva il sindaco stiamo comunque pensando ad una soluzione. Se è vietata ogni forma di contatto, poiché potrebbe facilitare la trasmissione e quindi la diffusione del Covid-19, faremo comunque in modo di consentire, con tutte le precauzioni del caso, almeno l'attività fisica. È giusto che gli atleti si mantengano in forma e che i più giovani, anche se rispettando le distanze, possano ritrovarsi e, allenandosi insieme, riscoprire l'amicizia che li lega». La data dell'incontro non è stata ancora fissata. Questione di giorni, dopodiché sindaco e assessore Walter De Bortoli, che ha in mano la delega allo Sport, incontreranno i gestori degli impianti sportivi di Pordenone. Tra i sodalizi e le associazioni interessate spuntano (solo per citarne alcuni) la Fidal, che ha in mano le chiavi del Mario Agosti, il Torre calcio, l'Aurora, il Rugby Pordenone, il Sistema Basket, l'Insieme per Pordenone, lo Skorpion e la Società pesistica.

LA PISCINA

Riflettori puntati anche sulla piscina comunale, la cui attività interna è sospesa ormai da tempo. «La Fidal osserva il sindaco è stato il primo Comitato ad aver fatto richiesta per la riapertura del Mario Agosti. Inizialmente, almeno sino al 17 maggio, potranno accedere alla pista un numero ristretto di atleti. Vale a dire quelli che sono riconosciuti di interesse nazionale. Inizialmente per tutti gli impianti non sarà consentito l'utilizzo di docce e spogliatoi e un medico, individuato dalle società, dovrà effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus». Ciriani ha ribadito: «Salvo nuove ondate di contagi, nel giro di due settimane le strutture sportive, anche quelle private, potrebbero riaprire per un ritorno alla quasi normalità».

IL PALAZEN

Per quanto riguarda invece l'ammodernamento dell'impiantistica, la linea è già tracciata. «Partiremo con una importante trance di lavori spiega Ciriani che riguarderà l'ampliamento del Palazen di Villanova e la riqualificazione dell'area della Festa in Piassa. Non solo: nell'ultima modifica che abbiamo fatto al piano triennale delle opere pubbliche, è stato inserito l'ampliamento del palazzetto dello sport, così da assicurare maggiori spazi a disposizione delle associazioni, la messa in sicurezza e il restyling del PalaMarrone (ex PalaMarmi), oltre alla messa in sicurezza (per quanto riguarda le norme antincendio) del centro sportivo De Marchi». Novità riguardano anche la piscina comunale. Ciriani e l'assessore Walter De Bortoli hanno accolto con soddisfazione la sentenza del Consiglio di Stato che ha sciolto la controversia tra imprese sulla gestione della piscina di viale Treviso, affidandola alla società Arca. «Siamo già intervenuti sulla struttura con un'opera anti sismica consistente - sottolineano - e abbiamo promosso l'individuazione di un gestore che, con la formula del project financing, è anche investitore, ottenendo oltretutto un risparmio sul canone». Il contratto, infatti, impegna Arca non solo alla gestione e manutenzione dell'impianto, ma anche ad effettuare una riqualificazione generale per circa 3 milioni.

Alberto Comisso

