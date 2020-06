IMPIANTI SPORTIVI

PORDENONE Impianti e attività sportive dopo il lockdown sono ripartiti per ultimi. E con una serie di regole molto rigide. Ma in città lo sport - non senza difficoltà anche economiche per le società che fanno i conti con la mancanza di abbonamenti ed eventi - con impianti, palestre e campi sta ripartendo. Si allungano, invece, i tempi di riapertura della piscina comunale di Vallenoncello. Alla lunga vicenda giudiziaria, che nel febbraio scorso ha visto la sentenza definitiva del Consiglio di Stato attribuire il servizio alla società Arca, è seguito il lungo blocco forzato del lockdown. L'iter che prevede il passaggio della gestione dalla Gis ad Arca vede in questi giorni i tecnici del Comune al lavoro per il sopralluogo di verifica tecnica. «La piscina - spiega l'assessore comunale allo Sport, Walter De Bortoli - ci è stata riconsegnata l'altra settimana. Ora dovrà essere terminato il sopralluogo tecnico. Poi ci sarà la consegna alla società che subentra. Credo che, se tutto filerà liscio, la piscina non sarà operativa prima della metà di luglio».

VICENDA LUNGA

Si annuncia dunque un estate difficile per l'impianto di Vallenoncello. Nella prima parte dell'anno in attesa della sentenza definitiva del Consiglio di Stato il Comune, per garantire la continuità del servizio, aveva prorogato la gestione alla Gis fino al 31 maggio. Con una clausola: non appena la sentenza definitiva fosse arrivata la società avrebbe avuto 60 giorni di tempo per riconsegnare l'appalto al Comune. La sentenza (con la decisione che affidava la gestione ad Arca) risale allo scorso 10 febbraio. A quel punto, per la Gis, sono scattati i 60 giorni per la riconsegna. Ma il 10 di marzo la piscina ha dovuto chiudere, come tutti, per lockdown. Una chiusura che è proseguita fino quasi a fine maggio. Un periodo troppo breve per consentire alla società di recuperare gli abbonamenti che aveva fatto prima del blocco. «Per causa di forza maggiore imprevedibile - sottolinea l'assessore De Bortoli - la società non ha potuto riattivare l'impianto prima della scadenza della proroga e ce lo ha riconsegnato la scorsa settimana. Ora sono in corso le verifiche tecniche degli uffici comunali. Una volta concluse, valuteremo se servirà qualche piccolo intervento prima del passaggio alla società Arca che subentrerà. Che, a sua volta, però, dovrà fare le sue verifiche. Senza contare che si troverà a riattivare un impianto, qual è la piscina, non semplice da gestire sotto il profilo sanitario. Sono perciò necessari tempi tecnici. Se tutto filerà liscio auspichiamo che l'attività nelle vasche interne possa ripartire verso la metà di luglio». La nuova società, con il Comune, a quel punto dovrà valutare la situazione degli spazi esterni (rimasti per lunghi mesi privi di manutenzione) e prendere le conseguenti decisioni.

SPORT AL VIA

Attività ripartite intanto in quasi tutti gli altri impianti sportivi comunali. Al velodromo del Bottecchia gli Amici della pista hanno già programmato le Tre Giornate del ciclismo per metà agosto. Il campo di atletica Agosti è stato tra i primi a ripartire. Così come il basket al palazzetto dell'ex Fiera. «Importanti lavori - aggiunge De Bortoli - sono in fase di avvio nel centro del rugby di Borgomeduna dove sarà anche realizzata una nuova palestra, nel campo del Torre Calcio, nel Palazen di Villanova dove la maxi-palestra potra essere adeguata e trasformata, se servirà, in tre piccole palestre. A gennaio inoltre partirà un intervento di adeguamento e ampliamento del palazzetto di via Rosselli. Dopo l'interruzione per Covid stiamo sostenendo il più possibile le società sportive che sono in difficoltà».

d.l.

