IMPIANTI SPORTIVI

PORDENONE Sopralluogo dell'assessore allo sport Walter De Bortoli al complesso sportivo di Via Prasecco gestito dall'Asd Rugby Pordenone. Il presidente del sodalizio Michele Loschi ha illustrato gli interventi in corso che porteranno al miglioramento della struttura e ad un' offerta maggiore di servizi. Infatti si sta completando un nuovo edificio che ospiterà un vano per gli spogliatoi e in un altro sarà allestita la palestra. Questo ampliamento si integra con l'edificio esistente in cui sono ospitate attività associative e ricreative. Sarà inaugurato entro l'anno. Il progettista e direttore dei lavori Diego Perissinotti inoltre ha suggerito un ulteriore intervento per potenziare l'impianto di illuminazione con corpi led per portare ad un risparmio sui costi energetici e ad una più efficiente luminosità, progetto che sarà valutato dall'Amministrazione. Nell'area del complesso sportivo l'Associazione Rugby Pordenonese ospita anche l'Associazione down, particolarmente attiva sotto l'aspetto sportivo e sociale e l'Associazione Aurora Calcio. Anche per questa società sono in fase di realizzazione miglioramenti strutturali.

Al posto del vecchio prefabbricato, demolito, sarà installata una struttura che ospiterà un'area di socializzazione e un locale adibito ad ufficio. Nel complesso l'intervento costa 400 mila euro, 200 mila sono a carico dell' Asd Rugby Pordenone e gli altri 200 mila sono coperti dal finanziamento della Regione che ha stanziato fondi a favore della associazioni sportive purché anch'esse contribuiscano alla spesa. L'Amministrazione comunale - chiosa l'assessore De Bortoli a cui il sindaco Alessandro Ciriani ha delegato lo sport e i lavori pubblici rimane sempre titolare della struttura e qui interviene concedendo l'estensione della convenzione di gestione a dieci anni e la fidejussione.

