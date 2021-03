Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IMMOBILIPORDENONE L'ex Provveditorato agli studi di via Concordia Sagittaria passa nella disponibilità del Comune, che vi collocherà la nuova sede della Polizia locale, mentre l'Ufficio scolastico regionale trasloca nel palazzo della ex Provincia, in largo San Giorgio, dove la Regione potrà contare anche sul parcheggio interrato. Con due delibere della Giunta regionale vanno al loro posto gli ultimi tasselli che consentiranno in primo...