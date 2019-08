Immobili abusivi, in Regione il tasso più alto di demolizioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IMMOBILI ABUSIVIPORDENONE Il Friuli Venezia Giulia è la regione con la performance migliore in Italia sul fronte delle ordinanze di demolizione per gli immobili abusivi. A dirlo è Legambiente che ha tastato il polso alle regioni Italiane. In regione lem ordinanze di demolizione arrivano al 45 per cento degli immobili abusivi (si considera la fine del percorso giudiziario) che è la percentuale più alta della Penisola. Bene anche la provincia di Pordenone che si assesta sul dato regionale. C'è subito, però, da aggiungere che si tratta in...