Immigrazione clandestina, il gip bacchetta la Dda

IL CASOPORDENONE Ben Nketia, il 29enne ghanese in carcere con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, potrà tornare a casa, ad Azzano Decimo, seppur agli arresti domiciliari e con braccialetto elettronico. Il gip del Tribunale di Trieste, Massimo Tommassini, ha accolto l'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, presentata dall'avvocato Alessandro Magaraci che difende il ventinovenne. E argomenta la decisione non risparmiando strali ai colleghi inquirenti della Dda, la...