Illuminazione, in arrivo 226 punti luce

PORCIA Nuovi punti luce in arrivo in alcune zone del territorio purliliese ancora non coperte dall'illuminazione pubblica. Come annunciato in Consiglio comunale un paio di mesi fa, l'assessore ai Lavori pubblici ha effettuato ieri con i tecnici il sopralluogo per individuare gli otto siti nei quali collocare i punti luce che saranno alimentati con il fotovoltaico, scelti dunque per lo più fra zone periferiche e altrimenti difficilmente raggiungibili dall'illuminazione. La scelta è dunque caduta su una lista di siti che comprende due punti...