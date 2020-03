L'ALLARME

PORDENONE Il Coronavirus è in provincia di Pordenone, è caduto l'ultimo baluardo della regione che ancora reggeva al cospetto del contagio. E in Friuli Venezia Giulia si registra anche la prima vittima dall'inizio dell'emergenza: si tratta di un'anziana 87enne di Trieste che aveva già diverse patologie pregresse. Quanto alla provincia di Pordenone, era solo questione di tempo, dicevano gli esperti, e quel tempo è scaduto ieri attorno alle 16: due pordenonesi sono risultati positivi al Coronavirus. Non sono in gravi condizioni, ma hanno manifestato i sintomi e sono stati sottoposti a tampone.

I PROFILI

I primi due pazienti contagiati dal Coronavirus in provincia di Pordenone sono due uomini di mezza età. Uno abita a Valvasone Arzene, l'altro è residente a Pordenone ma frequenta la città solo per alcuni giorni la settimana, mentre la restante parte la trascorre in provincia di Udine. Il cittadino valvasonese è stato ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in seguito all'aggravarsi delle sue condizioni, ma già ieri pomeriggio è stato dimesso. Non è in pericolo e potrà trascorrere la degenza in casa, naturalmente in quarantena. Isolamento domiciliare anche per il cittadino pordenonese, le cui condizioni non hanno mai destato particolare preoccupazione. Entrambi, si apprende da fonti sanitarie, negli ultimi giorni erano stati ricoverati all'ospedale di Udine per ragioni diverse da quelle legate al Coronavirus. La positività è emersa solamente in seguito.

LA MAPPA

Lo sforzo principale delle autorità sanitarie in queste ore si concentra su un aspetto: ricostruire la mappa del contagio che ha portato ai due casi pordenonesi. Per quanto riguarda la persona residente a Valvasone, lo snodo potrebbe essere rappresentato da una cena di lavoro avvenuta a Conegliano (Tv) nei giorni scorsi. Più vicino al focolaio udinese, invece, il secondo caso conclamato. Il sindaco di Valvasone Arzene, Markus Maurmair, ha commentato la notizia: «Il dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria ha già in attuazione le procedure previste dal protocollo vigente al fine di contenere il contagio. In particolare si sta occupando delle persone che sono state a diretto contatto con il paziente contattandole ed eventualmente procedendo a ulteriori verifiche e disponendo le misure del caso».

IL DECESSO

A Trieste, invece, si piange la scomparsa di Rosa Costante, di 87 anni. L'anziana nella notte tra venerdì e ieri è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Cattinara di Trieste con una patologia addominale acuta che l'ha portata al decesso. È stata trovata positiva al Coronavirus, ma non è morta solamente a causa di quello. La donna era ospite della residenza per anziani Casa Serena di Trieste. Quindici operatori sanitari sono stati messi in isolamento domiciliare dopo il contatto con l'87enne. Nella residenza sono state attivate le misure di profilassi e controllo sugli ospiti e sul personale: previsti 200 controlli.

I DATI

Salgono a 42 i casi in Fvg su un totale di 696 test effettuati. Otto persone sono ricoverate in ospedale, una delle quali in terapia intensiva (ma già prima di ricevere il responso del tampone), mentre quelle in isolamento domiciliare sono 34. Gli asintomatici sono 19. Sono 13, quindi, le positività accertate rispetto a venerdì. Nessuno versa in condizioni di salute preoccupanti. Le positività sono così suddivise: 17 i casi a Trieste e Gorizia, 23 a Udine, 2 a Pordenone. In base ad Aviano 134 persone in isolamento volontario e zero positivi.

Marco Agrusti

