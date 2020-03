LA SITUAZIONE

PORDENONE Altri quattro morti in regione, tra Udine e le province di Trieste e Gorizia. E il contagio, anziché calare, prosegue nel suo ritmo altalenante, concedendo un giorno una speranza e quello dopo tornando a martellare il morale e la resistenza. Oggi, intanto scatta l'ordinanza di Fedriga: tutti i negozi chiusi. C'è poi il dato relativo ai ricoveri in Terapia intensiva, cioè il vero problema al cuore dell'emergenza: in regione ieri sono saliti a 46, contro i 38 di 24 ore prima. Il sistema, se il contagio non dovesse rallentare, inizierà a raggiungere il livello di guardia. Ieri in Friuli Venezia Giulia sono stati 135 i nuovi casi accertati di Coronavirus, per un totale di 790 pazienti che dall'inizio dell'emergenza sono venuti a contatto con la malattia. Dal dato, però, devono essere sottratti sia i pazienti deceduti, che sino ad oggi sono stati 42, che quelli guariti. E a proposito di quest'ultimo aspetto, il Friuli Venezia Giulia è tra le regioni che presenta la percentuale più alta di pazienti che ce l'hanno fatta, che il virus l'hanno sconfitto definitivamente: sono 73 le persone che la Regione dichiara guarite e nove quelle completamente guarite. I pazienti che ad oggi si trovano ricoverati fuori dalla Terapia intensiva sono invece 152. In isolamento domiciliare ci sono 477 persone in tutto il Friuli Venezia Giulia.

IN PROVINCIA

Nel Pordenonese sono stati registrati 22 nuovi contagi da Coronavirus e il numero totale delle persone residenti in provincia risultate positive al tampone è salito a quota 147. A comunicare i dati aggiornati in questo caso è stata la Prefettura del capoluogo del Friuli Occidentale. Dei 147 pazienti positivi, 49 sono ricoverati in ospedale: otto si trovano a Udine (i più gravi), uno a Trieste e la parte restante, composta da 40 persone, a Pordenone. Sono 98 le persone positive in isolamento domiciliare, mentre 359 cittadini sono in quarantena preventiva ma non risultano positivi al Coronavirus. In provincia di Pordenone si registra un caso accertato di positività ogni 2.126 persone. Si tratta del secondo territorio regionale meno toccato dal virus dopo quello di Gorizia. I comuni interessati ora sono 34 sui 50 complessivi della provincia. Conforta il dato di Caneva, uno dei comuni più colpiti: ieri non sono stati registrati nuovi contagi. Uno in più, invece, a Valvasone Arzene. Tre i nuovi contagiati a Sacile, due a Fiume Veneto. Infine la città, con tre contagi in più.

LA BUONA NOTIZIA

Una buona notizia, ieri, è arrivata ad Azzano Decimo. Il paziente di 59 anni che si trovava ricoverato in gravi condizioni è stato estubato e ora respira autonomamente. Ha comunicato via Whatsapp con alcuni amici e il suo quadro clinico sta migliorando. Lo ha annunciato il sindaco Marco Putto.

IL LUTTO

Sacile intanto piange la seconda vittima del Coronavirus della provincia di Pordenone, che è anche la seconda residente nella cittadina sul Livenza. All'ospedale di Udine ha perso la sua battaglia contro la malattia Antonio Di Marco, 72 anni. Ex membro dell'esercito, Di Marco era affetto da altre patologie, ma dopo il contagio da Covid-19 le sue condizioni si sono aggravate. Era stato ricoverato in Terapia intensiva all'ospedale Santa Maria della misericordia di Udine, ma non ce l'ha fatta. La famiglia ha ricevuto un messaggio di cordoglio da parte del sindaco Carlo Spagnol. Il primo paziente deceduto in provincia di Pordenone a causa del virus era stato un altro sacilese, cioè Cesare Tombolan. Il Coronavirus tocca anche l'Arma dei carabinieri: due militari in servizio in provincia di Pordenone sono risultati positivi al tampone. Non sono in gravi condizioni.

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA